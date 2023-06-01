大分県大分市のコープおおいたなどと市内の支援学校が包括連携協定を結び23日締結式が行われました。 締結式 包括連携協定を締結したのは大分市のコープおおいたとハートコープおおいた、そして、さくらの杜高等支援学校です。 23日は市内で協定の締結式があり3者が協定書に調印しました。 協定には障害者の雇用や地域社会の活性化など5つの項目が盛り込まれていて3者はそれぞれの