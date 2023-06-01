大分県が全国3位の生産量を誇る養殖ブリの話題です。 実は春から初夏にかけて出荷量が落ち込む時期なんですが、この時期でも安定的に出荷できるよう県が新たな取り組みを始めています。利用するのはブリの「勘違い」です。 生け簀で悠々と泳ぐ養殖のブリ。立派に成長しあとは出荷を待つばかりです。本来、4月から6月は市場に出回る量が落ち込む時期ですが…。 県提供 ◆TOS佐野格記者 「今こちらでは人工的