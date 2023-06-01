子供たちを交通事故から守ろうと24日大分県日出町で園児が横断歩道の渡り方などを学ぶ取り組みが行われました。 暘谷保育園の園児 この取り組みは杵築日出警察署が行ったもので、24日は日出町の暘谷保育園の園児6人が警察官と一緒に警察署までの道を歩きました。 そして横断歩道では手をあげることや、左右を確認してから渡ることなどを教わっていました。 暘谷保育園の園児 その後、警察署