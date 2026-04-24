[4.24 J1百年構想リーグ第12節 FC東京 5-2 水戸 味スタ]高卒ルーキーがデビュー戦で大きな輝きを放った。水戸ホーリーホックのMF安藤晃希は1-4で迎えた後半24分の途中出場からプロ初ゴール。「負けている状況だったので、自分的には仕掛けるという役割がはっきりしていた。守備からという形でボールを奪って、そこから得点に結びついたのは本当によかった」。ファーストプレーでの鮮烈弾を振り返った。今月4日の第9節以来、自