バスケットボール日本代表・渡辺雄太（３１）の妻で元フジテレビアナウンサーの久慈暁子（３１）が２４日、インスタグラムを更新。第１子を出産後、夫からのサプライズがあったことを明かした。久慈は「先日、無事に退院しました初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とメッセージ。続けて、