新潟県佐渡市で冬の間、閉鎖されていた県道『大佐渡スカイライン』が開通しました。 4月22日、冬期閉鎖が解除されたのは佐渡市金井地区と相川地区をつなぐ全長約30kmの展望道路『大佐渡スカイライン』です。 大佐渡スカイラインは去年11月から冬期閉鎖に入っていましたが、4月1日に除雪を開始。市や警察などが安全設備の点検などを行う合同パトロールが終了したことから、22日ゲートが開けられました。 四季折々の