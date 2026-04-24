FC東京は４月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節で水戸ホーリーホックとホームの味の素スタジアムで対戦。マルセロ・ヒアンの２ゴールに加え、佐藤恵允、室屋成、佐藤龍之介が得点を重ね、５−２で勝利。２連勝を飾った。試合後のフラッシュインタビューで、チームの勝利を決定づける５点目をマークした佐藤は、自身の得点シーンを「ヒアンから良いボール来たので、少し緊張しましたし、最後は冷静に流し込