看過できない高速道路でのマナー違反といえば… 【写真を見る】｢みんな“黄金”やぞ｣ 高速道路の“黄金のペットボトル”問題 2年前に岐阜･養老SAで大きな問題に （平野菫記者 2024年5月岐阜･養老SA）「サービスエリアの植え込みにはペットボトルが何本も捨てられており、お弁当の容器がずっしり入っている袋も捨てられています」 ペットボトル・お弁当・空き缶・たばこ… 岐阜県の名神高速「養老サービスエ