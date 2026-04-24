ロレックスの中古市場は150万円以上が中心だが、実際には120万円台から検討できるモデルも存在する。本稿では、ベーシックなデイトジャスト(Ref.16234)を起点に、装飾性を高めたデイトジャスト(Ref.116233G)、そして現行世代のサブマリーナー(Ref.124060)へと価格順に紹介する。素材や仕様、見た目の違いだけでなく、どう使うかという視点や価格帯の位置づけを整理すると最初の一本を選びやすくなるだろう。今週の「手が届くロレッ