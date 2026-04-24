食事のみの利用もOK北海道エアポートと碧雲堂ホテル&リゾートは2026年4月22日、新千歳空港国内線旅客ターミナルビル4階の「新千歳空港温泉」で、サウナ環境の改修工事を実施したと発表しました。それにともなって、新たな「B級空港グルメ」も誕生しています。【画像】えっ…これが「新千歳空港温泉で食べられるマシマシグルメ」全貌です今回の改修で、男性ドライサウナにはオートロウリュ（自動蒸気発生機）を新たに導入。