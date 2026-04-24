京都府南丹市で市立園部小の安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件で、京都地裁は24日、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）の勾留期限を5月6日まで延長する決定をした。捜査関係者によると、逮捕前の任意聴取に、殺害についても認める趣旨の供述をしており、府警は死亡の経緯も捜査している。容疑者は3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、同市園部