市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」を使う患者の追加負担などを盛り込んだ健康保険法の改正案が、衆議院の厚生労働委員会で可決されました。「OTC類似薬」については、現在、患者の自己負担が1割から3割となっていますが、改正案では「ロキソニン」などの痛み止めや、「アレグラ」などを含め、約1100品目を対象に25％の追加負担を求めるとしています。現役世代の社会保険料負担の軽減も目的とされています。高市総理：現役世代の