24日の衆院厚労委員会で、チームみらい・古川あおい議員が行った健康保険法案のシステム改修等に関する提案に、高市早苗総理が“共鳴”した。【映像】チームみらい議員の提案に“共鳴”した高市総理古川議員は「今回の審議の中で、特に高額療養費の見直しにつきまして影響を受ける患者の方の数ですとか、影響の大きさというものについて示すように政府に求めたところ、政府のほうからは『把握が困難である』との答弁がございま