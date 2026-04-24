友人の車に同乗して買い物に出掛けた際、「お礼はどの程度が適切なのか」と悩む方もいるかもしれません。ガソリン代だけを基準に考えるケースもありますが、実際には移動時間や運転の負担など、金額に換算しにくい要素も含まれます。 では、往復1時間程度の利用に対して、ランチをごちそうするだけで十分といえるのでしょうか。本記事では、一般的な考え方やお礼の目安について整理していきます。 往復1時間