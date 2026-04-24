友人の車で「コストコ」へ買い物に。往復1時間ほどでしたが、お礼にランチをごちそうするだけで十分でしょうか？

往復1時間のドライブコストはどれくらい？ 実費から考えるお礼の妥当性

友人の車でコストコへ行く際、まず気になるのが「実際にいくらくらいの費用がかかっているのか」という点です。ここでは、都市部での渋滞などを想定し、往復で約1時間、走行距離を20キロメートル程度と仮定して計算してみます。

一般的な普通乗用車（燃費15キロメートル／リットル程度）で計算してみましょう。ガソリン価格を1リットル170円とした場合、ガソリン代そのものはおよそ230円です。高速道路を利用した場合は、さらに高速料金が上乗せされます。

結論として、燃料費だけを考えれば、金額的にはランチをごちそうするだけで十分といえるかもしれません。

なお、実際にかかる費用は、道路状況や車種などによって異なるため、上記の試算はあくまで目安として参考にしてください。



ガソリン代だけではない！ 燃料代以外に考慮すべき点とは？

単純な燃料代だけで考えれば、ランチ代は十分な金額に見えます。しかし、「資産の提供」と「労働の提供」として捉え直すと、別の側面が見えてきます。

まず、車内での飲食による汚れや、荷物の積み下ろしに伴う車体への傷といったリスクは、基本的に車の所有者が負担することになります。

また、「運転」という行為自体にも一定の負担が伴います。今回のケースでは、友人が往復1時間にわたり運転を担っており、その時間と集中力を提供している点も考慮する必要があるといえるでしょう。

このように、目に見えにくい「リスク」と「労力」を考慮すると、燃料費以上の価値を提供してくれていると評価できます。



ランチ代プラスアルファで差がつくスマートな感謝の伝え方

それでは、ランチ代以外にどのような配慮があれば、より良好な関係を維持できるのでしょうか。

金銭でのお礼もひとつの方法ですが、今回のようにコストコでの買い物を伴うケースでは、購入した商品を分けるなど「現物での配慮」を取り入れることも、有効な選択肢といえるでしょう。例えば、コストコ内で購入した商品を少し多めに友人に渡したり、フードコートで運転中の飲み物やホットドッグをプレゼントしたりする方法が挙げられます。

大切なのは「車を出してもらうのが当たり前」という空気を出さないことです。ランチの席で「今日は重い荷物も運んでもらって、本当に助かった」と言葉で伝えるだけでも、相手の受け取り方や満足感にも違いが生じると考えられます。



良好な関係を維持するために必要なのは金額以上の配慮

友人の車でコストコへ行き、往復1時間の送迎をしてもらった際のお礼として、ランチをごちそうするのは、一般的なマナーとして適切であると考えられます。相手に過度な気を使わせない、バランスの取れた選択といえるでしょう。

ランチという目に見える形のお礼に加え、重い荷物の積み下ろしを積極的に手伝う、車内を汚さないよう配慮する、あるいはコストコならではのお土産を添えるといった細やかな気遣いを重ねると、なおよいでしょう。

金額の多寡にこだわりすぎず、相手の労力に対する感謝の気持ちを伝えましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー