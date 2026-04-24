日本では結婚や出産などのライフイベントで女性のキャリア継続が難しくなるという事例が未だに見受けられます。これは人手不足時代において、企業の機会損失です。その課題を解決するために、リモートワークを前提とした働き方を推進するため、女性のためのオンラインスクール「リモラボ」をスタートさせました。 リモラボでは、SNS運用代行やAI研修、各種WEBスキルなど、実際に企業で生かせるスキル