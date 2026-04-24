蜂蜜は、ナタネの開花によりこれから国産蜜の採蜜シーズンを迎える。だが、今シーズンは未曽有のミツバチ不足により国産蜜の生産が危ぶまれている。ミツバチ不足は通常、巣箱に発生するダニによるものが多いが、今年はミツバチが巣から突然消失する現象が国内の全国で発生している。ミツバチは農業分野でも果実、野菜などの花粉交配（ポリネーション）に不可欠な存在。だが、「農家から依頼があっても貸せない」（養蜂家）状況と