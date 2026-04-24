夫婦そろって結婚式に招待されると、ご祝儀は1人で出席する場合とは違った考え方が必要になります。さらに、披露宴ではなく挙式のみに参加する形になると、どのように判断すべきか迷う人は多いでしょう。 お祝いの場で失礼がないようにしたい一方で、一般的な相場や考え方が分かりにくい場面でもあります。そこで本記事では、夫婦で挙式のみに参加する場合に迷いやすいご祝儀の考え方を整理し、判断のポイントを解説します