新生活がスタートし、知らず知らずのうちに疲れが溜まりやすいこの時期。「今日はごはんを作る気力が湧かない……」という方もいるはず。そんなときは冷凍ストックが便利！休日に準備しておくだけで、平日の料理が驚くほどラクになりますよ。今回はタイパ抜群の冷凍ストックアイデアをご紹介します。新生活におすすめ！すぐ作れる冷凍ストックレシピを紹介鶏の塩麹炒め出典：https://www.instagram.com5日分の冷凍ストックレシピ