日本維新の会の藤田文武共同代表が23日にX（旧Twitter）を更新。「しんぶん赤旗」の記者の名刺をXに公開したことに端を発する騒動について言及した。 発端となったのは2025年10月に赤旗が報じた、藤田氏の公設秘書が代表を務める会社に対し、藤田氏側が政治活動業務を発注していると報じたこと。 藤田氏は「業務上の合理性がある」と法的にも問題はないと説明。一方、藤田氏はXに赤旗から届いた質問状と回答全文を公開。その際