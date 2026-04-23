4月24日（現地時間23日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ」1回戦第3戦が行われ、デンバー・ナゲッツとミネソタ・ティンバーウルブズが対戦する。シリーズは1勝1敗のイーブンとなり、舞台はウルブズの本拠地ターゲット・センターへと移る。 21日に行われた第2戦では、ウルブズが119－114で勝利。過去にもプレーオフでも名勝負を繰り広げた両者の対決は、今シӦ