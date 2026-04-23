ジェイデン・マクダニエルズの挑発にナゲッツHCが応酬…“舌戦”激化で第3戦へ

4月24日（現地時間23日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ」1回戦第3戦が行われ、デンバー・ナゲッツとミネソタ・ティンバーウルブズが対戦する。シリーズは1勝1敗のイーブンとなり、舞台はウルブズの本拠地ターゲット・センターへと移る。

21日に行われた第2戦では、ウルブズが119－114で勝利。過去にもプレーオフでも名勝負を繰り広げた両者の対決は、今シーズンもリーグ屈指の好カードとして注目を集めている。

ウルブズのジェイデン・マクダニエルズは、第2戦後のインタビューでナゲッツのディフェンスを酷評。記者からオフェンスを活性化させる鍵について問われると、次のように語った。

「ニコラ・ヨキッチやジャマール・マレーを攻めることだね。ディフェンスが下手な連中を狙うんだ。ティム・ハーダウェイJr.にキャメロン・ジョンソン、アーロン・ゴードン、チーム全員かな。とにかく彼らを攻める。みんなディフェンスが下手だから」

マクダニエルズの挑発に対し、名指しされたジョンソンは冷静に受け流す。

「彼らは、ずっといろいろ言ってきている。シーズンを通してもそうだし、このシリーズでも同じだ。好きに言わせておけばいいし、言いたいことは全部吐き出させればいい」

22日のチーム練習後に取材対応したナゲッツのデイビッド・アデルマンHC（ヘッドコーチ）も、この発言に言及した。

「彼のポッドキャストが待ちきれないよ。彼は素晴らしい選手だし、今は誰もが発信できる場を持っている。SNSも盛り上がるんじゃないかな」

皮肉を交えつつ、マクダニエルズの発言を一蹴したアデルマンHCは、数字を根拠にチームのディフェンス力を主張する。

「このシリーズ2試合でのディフェンシブレーティングを知ってるかい？109だ。それがどんな数字か分かる？」

ナゲッツのディフェンシブレーティング（100ポゼッションあたりの失点）は109.3で、プレーオフ出場16チーム中6位の水準。記者からその順位を伝えられると、「プレーオフで6番目？いいね、それで十分だろう。次の質問は？」と、マクダニエルズの発言に関するやり取りを打ち切った。

両者の舌戦もヒートアップするなか、シリーズの主導権を握る一戦に大きな注目が集まる。