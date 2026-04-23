「日本ハム−楽天」（２３日、エスコンフィールド）３７歳の誕生日を迎えた楽天の伊藤光捕手が「９番・捕手」でスタメン出場。三回無死一塁で第１打席を迎えると、楽天応援席からバースデーソングの大合唱で祝福された。「ハッピーバースデー」がスタンドに響き渡り始めると、伊藤は一旦打席を外し、マウンド上の先発・福島も間をとって、ファンの歌い終わりを待った。敵軍の新庄監督もベンチから拍手を送り、球場全体が和や