ニミッツ級空母「ジョージ・H・W・ブッシュ」の飛行甲板上で作業をする海軍要員＝4月19日、インド洋/Seaman Apprentice Lucas Krug/Digital/U.S. Navy（CNN）米空母ジョージ・H・W・ブッシュが今月21日の時点でインド洋に展開したことが、国防総省のウェブサイトに掲載された写真から明らかになった。停戦が終了した場合や、イランの港湾封鎖を支援する場合、米海軍は近く中東に数十機の作戦機を追加投入する可能性がある。空母ブ