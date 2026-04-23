秋元康氏が総合プロデューサーを務める新男性アイドルグループが２３日、都内で初お披露目され、メンバー３０人とグループ名が「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ」であることが明かされた。司会者から「個性的なメンバーがいるということですが」と投げかけられると、深水柊人（しゅうと）は「北海道から鹿児島まで全国から個性的なメンバーが集まっている」と説明。「東京大学、京都大学の高学歴なメンバー、様々なキャラクターのメンバー