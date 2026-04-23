5月8日より長崎先行公開、5月22日より全国順次公開される川島鈴遥主演映画『いろは』に金子大地が声の出演を果たしていることが発表され、あわせて冒頭映像が公開された。 参考：川島鈴遥と森田想の長崎横断ドライブ『いろは』予告編＆新場面写真公開 全編オール長崎ロケで撮影された本作は、実家の茶舗を手伝いながら“揺らぎのない日々”を送る妹・伊呂波（川島鈴遥）と、自由奔放で妊娠をきっかけに帰省した姉・