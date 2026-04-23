全国の観光施設に特化した人材サービスを事業を行う株式会社「ダイブ」は、運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、俳優・アーティスト・歌手として活動するのんをブランドアンバサダーに起用し、ブランドムービー「変われる、ダイブなら。」を制作。２３日から公開した。ムービーは主人公を演じるのんが、ローカル電車に揺られながら、過去と向き合い、人生の転機となった”あの日”を思い