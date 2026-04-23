8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、5月15日から全国の映画館にて公開される。今回、SCREENX＆4DXスペシャルビジュアル、さらにSCREENX予告映像が解禁となった。【予告映像】会場を熱気で包み込む！「MEGAVERSE」パフォーマンスシーン先日、本作の日本公開決定が発表されると、SNS上で「日本公開が決まって本当にうれしい！」「予告編を