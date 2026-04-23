Stray Kids、米・SoFiスタジアムのステージに堂々降臨 「MEGAVERSE」パフォーマンスの予告映像も
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、5月15日から全国の映画館にて公開される。今回、SCREENX＆4DXスペシャルビジュアル、さらにSCREENX予告映像が解禁となった。
【予告映像】会場を熱気で包み込む！「MEGAVERSE」パフォーマンスシーン
先日、本作の日本公開決定が発表されると、SNS上で「日本公開が決まって本当にうれしい！」「予告編を観ただけで泣きそう」「あの熱狂を日本でも味わえるなんて最高」といった歓喜の声が続出。一時、映画公式サイトにアクセスが集中するほどの大盛り上がりを見せ、日本でもその注目度の高さがうかがえた。また、10日より発売開始された、ムビチケでも大きな反響を呼び、発売初日に売り切れるECサイトが出るなど、公開を待ち望むファンから熱い期待が寄せられている。
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影した。そして、ライブ映画にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれ、メンバーたちは、忙しいツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出す。
今回、SCREENX＆4DXスペシャルビジュアル、さらにSCREENX予告映像が日本で解禁に。アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムの広大なステージに、Stray Kidsが堂々と立つ姿は、これまでの彼らの軌跡を感じさせるエモーショナルなポスターに仕上がっている。
予告映像は、会場を熱気で包み込むキラーチューン「MEGAVERSE」パフォーマンスシーンのSCREENXで鑑賞するイメージ用映像。「MEGAVERSE」は、Stray Kids特有の力強い歌詞で作られた『メガ級バース』と『多彩かつ唯一無二の世界観』を感じられる楽曲。Stray Kidsの世界に誘われ、熱狂と興奮の渦に巻き込む圧倒的なパフォーマンスを映画館で存分に体験できることを予感させる。
【予告映像】会場を熱気で包み込む！「MEGAVERSE」パフォーマンスシーン
先日、本作の日本公開決定が発表されると、SNS上で「日本公開が決まって本当にうれしい！」「予告編を観ただけで泣きそう」「あの熱狂を日本でも味わえるなんて最高」といった歓喜の声が続出。一時、映画公式サイトにアクセスが集中するほどの大盛り上がりを見せ、日本でもその注目度の高さがうかがえた。また、10日より発売開始された、ムビチケでも大きな反響を呼び、発売初日に売り切れるECサイトが出るなど、公開を待ち望むファンから熱い期待が寄せられている。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影した。そして、ライブ映画にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれ、メンバーたちは、忙しいツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出す。
今回、SCREENX＆4DXスペシャルビジュアル、さらにSCREENX予告映像が日本で解禁に。アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムの広大なステージに、Stray Kidsが堂々と立つ姿は、これまでの彼らの軌跡を感じさせるエモーショナルなポスターに仕上がっている。
予告映像は、会場を熱気で包み込むキラーチューン「MEGAVERSE」パフォーマンスシーンのSCREENXで鑑賞するイメージ用映像。「MEGAVERSE」は、Stray Kids特有の力強い歌詞で作られた『メガ級バース』と『多彩かつ唯一無二の世界観』を感じられる楽曲。Stray Kidsの世界に誘われ、熱狂と興奮の渦に巻き込む圧倒的なパフォーマンスを映画館で存分に体験できることを予感させる。