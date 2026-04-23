ホンダのロゴホンダは23日、韓国で乗用車の販売を2026年末に終了すると発表した。販売が低迷しており、事業継続が難しいと判断した。成長の見込める二輪車の販売は続け、人材や資金といった経営資源を集中させる。韓国での乗用車の販売は04年に始めた。ピークの08年には約1万2千台を売ったが、地場の現代自動車などに押されて25年は約2千台まで落ち込んでいた。韓国では、セダン「アコード」やスポーツタイプ多目的車（SUV）