実業家でインフルエンサーの宮崎麗果と、元EXILEのパフォーマー・黒木啓司が離婚危機にあると『女性セブンプラス』が4月21日に報道。それを受けて、宮崎の元夫であるプロキックボクサー・田中雄士が自身のXを更新。心境を語り、その内容が話題となっている。「約1億5700万円を脱税したとして法人税法違反などの罪に問われた宮崎さんですが、同誌によると、2人は離婚に向かっているようです。脱税の事実が発覚後、宮崎さんから離