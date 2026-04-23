計30回以上の整形を公表しているタレントのヴァニラが23日までに自身のインスタグラムを更新。「永遠の3歳」だと主張した。「女児で何が悪いの？」と投げかけた上でJR新大久保駅から街に繰り出す動画を公開。全身黒コーデで、ニーソックスに膝上のミニスカを合わせていた。そそして「マミィに3歳から変わってないってゆわれる#永遠の3歳」とつづった。この投稿に対し「バニちゃん細くてかわいい」「ヴァニちゃん足細い」「パンク