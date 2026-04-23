計30回以上の整形を公表しているタレントのヴァニラが23日までに自身のインスタグラムを更新。「永遠の3歳」だと主張した。

「女児で何が悪いの？」と投げかけた上でJR新大久保駅から街に繰り出す動画を公開。全身黒コーデで、ニーソックスに膝上のミニスカを合わせていた。そそして「マミィに3歳から変わってないってゆわれる #永遠の3歳」とつづった。

この投稿に対し「バニちゃん細くてかわいい」「ヴァニちゃん足細い」「パンクファッション」などと書き込まれていた。

昨年はキャバクラ勤務やDJデビューを果たすなど、精力的に活動を展開。キャバクラ勤務についてはSNSを通じ「よく聞かれるのでお答えしますねよ 今後演技のお仕事などに関わって行きたいのと 出演の予定があるので演技の勉強のため 個人の練習だけでは足りないと思い 現場に出て一時的に期間限定でやっているので 芸能としてのスキルアップのための修行の一貫でお勉強させてもらってます なのでもうすぐ会えなくなるので会ってみたい人は今のうちだけです」とつづっていた。

ヴァニラは本名、出身地、年齢は非公表で、公式サイトで出身地はヴェルサイユ宮殿となっている。ヴァニラ自身は整形を“カスタム”と称し、目標は「フランス人形」としている。カスタム総工費3億5000万円と明かし、過去にテレビでは「ダウンタウンDX」「有吉ジャポン」など100回以上、映画は「麻雀放浪記2020」に出演している。