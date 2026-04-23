【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 1−2 アビスパ福岡（4月22日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】衝撃のオーバーヘッド弾（実際の様子）衝撃のオーバーヘッド弾が飛び出した。ガンバ大阪のFW南野遥海（21）がゴールに背を向けた体勢からのゴラッソにはファンも歓喜と驚きの声を挙げている。4月23日に明治安田J1百年構想リーグ第17節が行われ、G大阪はホームでアビスパ福岡と対戦。最下位に沈むチームを相手に、