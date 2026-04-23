日経平均が史上初6万円台、韓国株最高値ハイテク関連に買い ナスダック反発を受けアジア株は買い優勢でスタート。日経平均が一時、史上初めて6万円の大台に乗せた。韓国株は史上最高値を更新、SKハイニックスが上場来高値をつけている。AI需要拡大への期待から半導体ブームはまだまだ続きそうだ。 SKハイニックスの第1四半期決算の純利益は前年同期比397%増の40兆3400億ウォンとなった。営業利益は405%増の37