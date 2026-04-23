Image: JBL JBLのポータブルスピーカーでも最小なのがGOシリーズ。そのGOシリーズの最新モデル「GO5」がリリースされました。GOシリーズは手のひらサイズのコンパクトな設計ですが、JBLらしく鳴りが良いスピーカーで、特にファットな低域はこのクラスでは群を抜いています。防水性が高くワイヤレスで使えるので、わたしもこのシリーズを入浴時によく使っています。音質を大幅強化