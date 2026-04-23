ゴールデンウイークに出掛ける時にも気になるのがガソリン価格です。 大分県内の最新のレギュラーガソリンの価格が22日発表され、5週ぶりに値上がりとなりました。 石油情報センターによりますと県内の20日時点のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットルあたり172.5円でした。 前の週と比べて0.7円高くなっていて値上がりは5週ぶりです。 政府はレギュラーガソリンの価格が170円