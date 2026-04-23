物価高で外食代が高騰する中、都内の企業では、従業員がお手頃な価格で食事ができる「社員食堂（社食）」の導入が相次いでいる。新年度の税制改正で、企業による従業員の食事補助の非課税枠が大幅に引き上げられ、家計支援に乗り出す動きもある。（五十川由夏）ランチ代高騰港区赤坂にある東京スター銀行本店の社食。２２日昼、１食５３０円の日替わり定食や麻婆（マーボー）ナス丼など４種のメニューが用意され、多くの社員で