日本スケート連盟は22日、都内で今季の優秀選手表彰祝賀会を開催し、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア・ペアで金メダルを獲得した愛称“りくりゅう”の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出席した。りくりゅうは最優秀賞に相当するJOC杯を2年連続で受賞。東京運動記者クラブ・スケート分科会が選出する「スケーター・オブ・ザ・イヤー」にも選ばれ、特別功労賞も受賞した。今季限りで引退を発表した2人は、壇上で感