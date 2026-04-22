パソナグループが手掛ける兵庫・淡路島の滞在型未病リトリート施設・THE PASONA natureverse retreatが、6月23日（火）に開業することが発表された。併せて、客室には、ニトリとミネベアミツミが共同開発した「センサーベッド」が導入されることも明らかになった。【写真】「THE PASONA natureverse retreat」イメージ■利用者に寄り添った快適な睡眠環境を提供パソナグループが考える「未病リトリート」とは、食・運動・睡眠