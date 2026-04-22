あす4月23日（木）よる7時〜7時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「犯罪最前線に立ち向かえSP」。見どころをご紹介！■若者に蔓延「ゾンビたばこ」密売組織の居場所を発見せよ大好評「突破交番」。今回挑むのは、若者の間で急速に広がり社会問題となっている「ゾンビたばこ」の密売組織。電子タバコのリキッドに指定薬物を混入した「ゾンビたばこ」。吸引するとわずか1分で脳が麻痺し、全身が制御不能になるという