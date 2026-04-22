ミニストップは、2026年4月21日から「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。「い・ろ・は・す」の熱中症対策飲料も今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。1つめの対象商品は、雪印メグミルク「Dole＋NUcy」の「ベリー&バナナ」と「ココナッツ&バナナ」（各230ml）です。どちらか1本を購入すると、「プルーンFe 1日分の鉄分 のむヨーグルト」「プルーンFe 1日分の鉄分 のむヨーグルト