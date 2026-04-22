CANMAKE（キャンメイク）の言わずと知れた名品「クリーミータッチライナー」の透け色タイプ「クリーミータッチライナーシアー」に新色が仲間入りします♡ひとあしお先に編集部にサンプルが届いたので、カラーや使い心地を一緒にチェックしていきましょう！【粘膜になじむニュートラルピンク】「クリーミータッチライナーシアー」は1.5mmの極細芯と自然な透け発色が特徴のジェルライナー。芯は繰り出し式で1度出すと戻らな