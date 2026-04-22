あざとすぎる粘膜拡張ライン爆誕♡キャンメイク「クリーミータッチライナー シアー」の新色が春夏のメイクをアップデートしてくれたよ

CANMAKE（キャンメイク）の言わずと知れた名品「クリーミータッチライナー」の透け色タイプ「クリーミータッチライナー シアー」に新色が仲間入りします♡

ひとあしお先に編集部にサンプルが届いたので、カラーや使い心地を一緒にチェックしていきましょう！

【粘膜になじむニュートラルピンク】

「クリーミータッチライナー シアー」は1.5mmの極細芯と自然な透け発色が特徴のジェルライナー。芯は繰り出し式で1度出すと戻らないタイプなので、その点はご注意を。

新色「01 チャーミーピンク」は、粘膜に溶け込んでくれそうなピンク色。名前の通りシアーな発色です。何度か重ね塗りしてみても、ほんのり濃い色になるぐらいの印象でした。

【アイラインにしてみた】

まずは普通にアイラインとして使ってみることに。極細芯はまつげの隙間にも届くので埋めやすく、目尻や目頭などにもスムーズに描きやすかったです。

ブラックやブラウンのようなわかりやすい目力UPパワーはないものの、ピンク色でごくごくナチュラルに目が強調されたような印象に仕上がりました。

【下まぶた目尻にプラス】

ちなみに公式おすすめの使い方は、下まぶたの目尻1/3（三角ゾーン）に入れること。粘膜が拡張して見え、デカ目効果が期待できるそうです。

さっそくやってみると、こちらも上アイラインと同じくブラックやブラウンを使ったときのような「メイクしました」感はありません。にもかかわらず、目の輪郭が広がって大きな目に見える効果あり！

こんなに淡い色なのに、自然と大きな目に見せてしまうなんて……まさに最強のあざとアイライナーと言っても過言ではないかもしれません。

【4月下旬に先行発売です】

あざとくデカ目効果を狙える「クリーミータッチライナー シアー」新色「01 チャーミーピンク」のお値段は715円（税込）。2026年4月下旬に先行発売、定番導入は2026年7月以降の予定です。

濃い色のアイライナーが苦手な方や、ナチュラルに目を強調したい方にはとくにオススメ。少しでもはやくニュートラルピンクの優秀さを試してみたい方は、ぜひ先行発売を狙ってみてください！

参考リンク：CANMAKE

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

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