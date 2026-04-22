三井不動産と伊勢志摩リゾートマネジメントは4月18日、三重県志摩市の「NEMU RESORT」をリニューアルオープンした。ヒルズヴィラ内観同施設は、約250ha(東京ドーム約61個分)の広大な敷地を有し、豊かな森と穏やかな英虞湾の風景に囲まれた、四季折々に表情を変える自然の美しさを体感できるリゾート。今回の刷新では、計18棟の新ヴィラ「ヒルズヴィラ」「フォレストヴィラ」が誕生。三重県産木材を用いた客室には、テラスでのBBQや