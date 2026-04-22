韓国・連合ニュースの中国語版サイトによると、昨年、韓国への留学ビザ（査証）発給件数が最も多かった国は中国で、全体の3割近くを占めたことが分かった。法務部が19日、国会教育委員会に所属する共に民主党のチン・ソンミ議員に提出した資料によると、昨年の留学ビザ発給件数は11万7716件で、国別では中国が3万3131件で最も多く、全体の約28％を占めた。以下、ベトナム（2万8408件）、ネパール（6789件）、ウズベキスタン（6058