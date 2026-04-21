エアークローゼットが運営する月額制ファッションレンタルサービス「エアークローゼット（airCloset）」が、新たに買取サービス「エアクロ買取」を開始した。現在公式サイトで申し込みを受け付けている。【画像をもっと見る】同社は、近年のリユース市場の拡大や、経済産業省による循環経済（サーキュラーエコノミー）の促進など、社会全体で資源循環を後押しする動きが加速していることからサービスの提供を開始。トレジャー