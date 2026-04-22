「東都大学野球、立正大２−１青学大」（２１日、神宮球場）第３週の１回戦３試合が行われ、１０季ぶりに１部復帰した立正大は先発した最速１５１キロ・仁田陽翔投手（３年・仙台育英）が５安打１失点で完投し、７季連続優勝を狙う青学大を２−１で破った。亜大は九回に４点を奪い、中大に６−５で逆転サヨナラ勝ち。国学院大は東洋大に２−１で競り勝った。安堵（あんど）の初星だ。仁田が５安打１失点で高校と大学を合わせ