ドラマ、配信、映画、舞台、音楽…。様々な切り口で注目の日本エンタメにフォーカスするanan2493号ジャパンエンタメ特集（4/22発売）に映画『君のクイズ』から中村倫也さんと神木隆之介さんが登場。スリル満点の作品とは対照的に、仲良しすぎるお二人の撮影裏話をお届けします。作品の舞台は賞金1000万円を懸けた生放送のクイズ番組。中村さんが演じたのはクイズ界の絶対王者・三島玲央。神木さんは世界を頭の中に保存した男・本庄