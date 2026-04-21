２０日午後２時２５分頃、東京都あきる野市の市立五日市小学校の関係者から、「児童がスクールバスの下敷きになった」と１１９番があった。五日市署幹部によると、下校中だった同小２年の女児（７）が学校の正門付近の路上でスクールバスにひかれ、足首の骨を折る重傷を負った。同署は、バスの運転手の男（７６）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕した。男は調べに「アクセルとブレーキを踏み間